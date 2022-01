(VIDEO) Pedro Botello dice próximo 27 de febrero lucha por el 30% AFP volverá al Congreso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El diputado Pedro Botello, anunció este martes que el próximo 27 de febrero la lucha del 30% de la AFP volverá al Congreso.

Asimismo, dijo que están esperando la apertura de la nueva legislatura que se instalará a partir del 27 de febrero para someter un nuevo proyecto que incluye otros aspectos.

“Estamos hablando de que no solo vamos por el 30%, vamos también por la reducción de las ganancias de las AFP y vamos también por la entrega del 100% a aquellos afiliados que no van a alcanzar a cumplir con las cotizaciones que requieran la ley por su ingreso tardío o por la interrupción de sus labores y que de una u otra forma no llegarán a 360 cotizaciones”, aseguró el legislador representante de La Romana en la cámara baja.

“Nosotros somos la resistencia y no importa cuantas maniobras hagan las AFP, el pueblo tendrá la victoria”, señaló.

