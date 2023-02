(VIDEO) Pedernalenses dicen fideicomiso público es «una luz al final del túnel para su pueblo»

EL NUEVO DIARIO, PEDERNALES.-Los pedernalenses Naduesca Féliz , Francisco Jiménez, el empresario Héctor Mercedes (Cherry), César Peralta, coincidieron en señalar que los pobladores están optimista de que tendrán un mejor calidad de vida a través del Fideicomiso Público Pro-Pedernales.

Asimismo, dijeron que «la luz al final del túnel» ya la percibe el pueblo de Pedernales tras décadas de abandono, miseria y calamidad.

Indican que todo el engranaje para consolidar el Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales, parte de un plan general que contempla una inversión total de US$ 2,240 millones, de los que el Gobierno aportará US$ 1,600 millones y los inversionistas otros US$ 600 millones. Un documento establece que la fase I comprenderá un área de 7,000,000.00 m² y tendrá un área de construcción de 2,800,000.00 metros cuadrados.

Sostienen que la recién aprobada Ley de Fideicomiso Público por la Cámara de Diputados ha devuelto la sonrisa a los pedernalenses y ha impregnado de optimismo a todo un pueblo que desea tener una mejor calidad de vida en su provincia y que durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ese sueño le fue arrebatado.

Naduesca Féliz, emprendedora en área de gastronomía, dijo que el Fideicomiso Público aportará sustancialmente al desarrollo de Pedernales.

“Es una oportunidad para nosotros los emprendedores de crecer en nuestra área”, manifestó.

Aplaudió el compromiso del Gobierno con la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.

Francisco Jiménez, coordinador regional de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, considera que el presidente Luis Abinader, es el primer defensor de la naturaleza.

En este sentido, afirmó que el Fideicomiso Pro-Pedernales cumple con todos los estándares establecidos en la Ley de Medio Ambiente.

“Se han tomado todos los parámetros para poder dar las licencias medio ambientales que se han otorgado para el desarrollo turístico de Cabo Rojo, Pedernales”, destaca.

Jiménez calificó de mezquinos a los que se oponen al Fideicomiso Pro-Pedernales. “Con esa luz de esperanza, ellos se oponen, simplemente son mezquinos, no quieren que el desarrollo del país llegue hasta Pedernales”, destaca al tiempo que dice soñar con ver a Pedernales próspero y desarrollado. “Eso no es saludable, creemos que deben reconsiderar la posición de oponerse”, sugiere.

El contrato de Fideicomiso en Pedernales abre las puertas para el desarrollo turístico de esa provincia, lo que permitirá que empresas privadas o personas físicas realicen inversiones, siempre que lo autorice la Dirección General de Alianzas Público-Privadas.

En adición, el papel de la fiduciaria Banreservas es establecer una estructura financiera independiente para procurar la administración transparente y eficiente del patrimonio fideicomitido a fin de que se incentiven las inversiones.

Dijo que los buenos resultados que generará este fideicomiso están siendo vistos por el comunicador Rafael Beltré, quien manifiesta que la provincia de Pedernales experimentará un antes y después, pues admite que en la referida demarcación se vive una “situación difícil”.

“La situación económica estaba muy por debajo…después de que el Gobierno de Luís Abinader ha empezado a generar empleos, se ha arreglado.

