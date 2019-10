(VIDEO) PDP respalda candidatura de Gonzalo Castillo; este pide a compañeros dejar a un lado insultos y agresiones

View this post on Instagram

El Partido Demócrata Popular (PDP) anunció su respaldo a Gonzalo Castillo (@gonzalo2020rd), durante XIV Convención Nacional Extraordinaria y su XV convención Ordinaria. Durante su discurso, Castillo pidió a los compañeros de su partido dejar a un lado los insultos, agresiones y falsedades y en cambio, caminen juntos hacia una nueva política.