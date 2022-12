(VIDEO) Pastora Yesenia Then presenta su libro “Lo que debes hacer cuando no sabes qué hacer”

Esta obra está dirigida al público que desea comprender quién es, de dónde viene y hacia dónde debe encaminarse

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Durante un cóctel celebrado este viernes en el Centro Cristiano Soplo de Vida (CCSV), la pastora Yesenia Then presentó su libro “Lo que debes hacer cuando no sabes qué hacer”, escrito con el objetivo principal de servir de respuesta a las personas que necesitan recibir orientación basada en principios “en este tiempo en el que a pesar de tener mucha información, no abunda la instrucción efectiva para aquellos que desean tomar decisiones sabias, entre todas las aparentes opciones que se presentan”.

“Somos el resultado de lo que decidimos hacer ayer y lo que seremos mañana, depende de cómo decidamos hoy en cuanto a los aspectos determinantes de nuestra vida. Por lo que en términos resumidos, nuestra intención al lanzar este libro, es ayudar al lector a decidir bien”, manifestó la autora del libro.

Al hablar del mismo, señaló que el título hace referencia a la importancia de no tomar decisiones basadas solo en lo que se quiere, ni siquiera en lo que se pueda hacer, sino en base a lo que se debe hacer, a lo que es correcto.

“Actuar en base a lo correcto puede ser difícil al principio, pero trae recompensas muy gratificantes a largo plazo, mientras que actuar solo por lo que deseamos, sobre todo cuando esos deseos no surgen de una fuente correcta, aunque sea lo fácil al principio, nos hará tener que lamentar el final”, destacó la pastora.

“Lo que debes hacer cuando no sabes qué hacer” consta de 16 capítulos, entre los cuales están las respuestas a diversas interrogantes, como son, ¿Cómo saber establecer la diferencia entre lo que quieres y lo que te conviene?, ¿Qué hacer cuando lo que ves es contrario a lo que esperabas ver?, ¿Qué hacer cuando no tienes forma posible de cambiar tu situación?, ¿Qué hacer cuando has pasado por algo que te ha dejado devastado?.

Then indicó que este libro está dirigido al público que desea comprender quién es, de dónde viene y hacia dónde debe encaminarse. También para quien no está dispuesto a dejarse vencer o a solo haber venido a la tierra para nacer, crecer y morir, sino a dejar huellas que inspiren a quienes le miren.

El libro estará a la venta en la librería Recursos de Vida y próximamente en Amazon.

