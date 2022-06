(VIDEO) Pastora Mildred Sierra logró superar dramática historia de violencia familiar y ahora educa sobre Dios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La pastora y conferencista internacional Mildred Sierra contó cómo la violencia doméstica ejercida por su padre la acompañó toda su niñez y acabó con la vida de su primer esposo y posteriormente con la de su propio progenitor, y cómo superó lo que parecería una trágica novela para hoy vivir feliz y afirmando que sin el amor de Dios las personas solo son “címbalos resonantes”.

“Si no tenemos el amor de Dios, en vano trabajamos porque somos címbalos resonantes, podemos entregar todo lo que tenemos a todo el mundo, podemos desnudarnos y darle la ropa a la gente, podemos tener todos los títulos, toda la educación, pero somos címbalos resonantes”, manifestó la fundadora de la iglesia Vasijas de Honor.

Mildred fue entrevistada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, donde expresó que, aunque pudo superar su infancia gracias a Dios, esa etapa fue muy dolorosa, porque su padre ejerció sobre ella tanto violencia física como emocional y económica, incluso, desde que se encontraba en el vientre de su madre.

Indicó que cuando se sale de un hogar tan violento la persona no conoce otra realidad que no sea la situación que vivió y no tienen una identidad propia, sino una “dañada” que se le dio en su casa, y que la hace sentir que nunca va a ser nada en la vida.

“En medio de todas estas circunstancias no vemos nuestro valor, no sabemos quiénes somos en realidad, y nosotras somos una creación espectacular de Dios, hijas de un rey y somos llamadas a ser amadas, cuidadas y desarrolladas”, expresó.

Confesó que el acontecimiento más violento que sacudió su vida en medio de la violencia domestica fue el asesinato de su esposo, quien fue muerto cuando tenían dos años de matrimonio y criaban dos niños, a causa de cinco impactos de bala que le asestó su padre, y cuyos motivos aún no tiene claros.

“Yo tenía 21 años, eso fue una pesadilla, yo era aún una niña porque me crie en un hogar donde no había un desarrollo, había violencia y entré a una relación y me caso también con una persona inadecuada”, señaló.

Los episodios de violencia en la vida de Mildred no terminaron cuando murió su primer esposo, sino que aún cuando tenía 23 años de edad tuvo que experimentar el dolor de ver cómo su cuñado mató a su padre, lo que revivió todo su drama familiar.

Reveló que aún sin conocer a Dios, porque creció en una familia que practicaba santería, él había puesto algo maravilloso en su corazón y es que nunca pudo guardar rencor a su familia ni a la de su esposo, a pesar de haber hecho preguntas y sentido un gran dolor.

“Esa es la educación más fuerte que podemos tener, el proceso de nuestra vida, cómo hemos superado ese proceso y cómo hemos podido llegar a graduarnos y alcanzar el nivel que Dios nos ha dado a través de procesos y de entender que lo que me pasó, que lo que yo viví no se convierte en una desgracia, sino en una plataforma para que nadie más caiga donde caímos nosotras”, subrayó.

Mildred tuvo su encuentro con Dios cuando conoció un varón que le enseñó de él y la llevó a la iglesia, y fue así como más adelante pudo contribuir a que hoy en día la mayor parte de su familia que practicaba santería se encuentren en el camino del Señor.

“Donde no está el amor de Dios y hacemos cosas para las que no hemos sido llamados, abrimos puertas de ataduras y enlaces en medio de nuestra vida, ahí vimos consecuencias muy fuertes, pero gracias al amor de Dios hemos sido completamente restaurados, separados y levantados para en este tiempo hacer cosas más grandes”, declaró.

