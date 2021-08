(VIDEO) Pastor Yeifry Díaz: “Dios no bendice a los vagos, porque ni el Diablo los quiere”

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pastor de la Iglesia Kairos de Salvación en Santo Domingo Norte, Yeifry Díaz aseguró que Dios no bendice a las personas que tienen poca disposición para hacer sus obligaciones y sostuvo que solo prosperan aquellos que son diligentes con sus responsabilidades.

“Trabajas para Dios levantándote a las 11 de la mañana, tomamos café, juegas playstation, ves las películas y si te sobra tiempo en el día oras y lees, ¿entonces qué trabajo tienes en Dios?, y cuando Dios no te está supliendo dices que te dejó, él no te dejó, Dios no bendice a los vagos, porque a los vagos ni el Diablo los quiere”, manifestó.

Díaz emitió sus declaraciones en una entrevista realizada por el evangelista Anderson Núñez, en el programa “Cristianos en Confianza”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Argumentó su planteamiento con la frase bíblica en el libro de Josué, capítulo 6, que cita “Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes”, reiterando que Dios solo ayuda a prosperar a los que trabajan.

También, el pastor sostuvo que cuando Dios decide quitarle algo a una persona es porque le entregará una bendición mayor a la que tenía.

“Cuando Dios te quita algo te va a entregar algo mejor, me refiero a los desempleados, Dios no trabaja sobre lo que tú tienes, Dios permite que te quedes sin nada, que pierdas los recursos, que pierdas la fuerza, entonces Dios interviene”, indicó.

