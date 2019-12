(VIDEO) Pastor se baña en agua bendita e insta a la gente a tomarla para ser “purificados”

View this post on Instagram

“purificados” EL NUEVO DIARIO, GHANA.- Circula en redes sociales el video de un pastor de una iglesia de Ghana que se baña dentro de un gran recipiente con agua y posteriormente dice a los miembros de su iglesia que beban de ese líquido, con el fin de ser purificados. El pastor, de la iglesia “de la Nación del Fin de los Tiempos” se observa en ropa interior dentro del recipiente y sostiene que Dios le dijo que debía hacer esta acción para producir “agua bendita especial”, la cual otorga otra clase de bendiciones. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord