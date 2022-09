(VIDEO) Pastor profetizó la muerte de tres motoristas perdieron la vida en Guaymate, La Romana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA.- Un pastor evangélico profetizó la muerte de tres jóvenes que perdieron la vida la noche del martes, mientras realizaban carrera clandestina en el municipio de Guaymate, perteneciente a la provincia La Romana.

Se trata del pastor Ramón Eladio Anderson (ramosheradio), quien en medio de una campaña evangelística expresó a los presentes que Dios le había revelado que tres motoristas morirían esa noche, por lo que les exhortó a entregar sus motocicletas y buscar de Jesús.

“Dios me mandó a evitar una desgracia esta noche en 106, aquí arriba no está un predicador inexperto, no fanático ni religioso, Dios me mandó a evitarle la muerte a tres jóvenes que se van a matar en la curva, allí”, sentenció Ramos.

Los tres fallecidos fueron identificados como Juan E. Guerrero Luis, de 20 años, Frank Premier, de 28, quienes murieron al instante y otro solo identificado como Yaconi, que expiró en el hospital Arístides Fiallo, de La Romana.

De acuerdo a las palabras del predicador, no conocía a nadie en el lugar, que solo cumplía con Dios.

“Si quieres traer tu motor todavía yo te espero, no me lo soñé ni me lo contaron, yo lo vi”, manifestó el pastor, mientras sus hermanos en la fe oraban y clamaban fervientemente.

De acuerdo a Ramos, en esa zona se sentía un espíritu de muerte desde el Batey 22 hasta el Cruce de Pavón.

Aseguró que no iba a ir a ese lugar, “pero cuando David me llamó Dios es la confirmación que tú tienes de ir”.

Muchos de los jóvenes presentes en el culto entregaron sus motocicletas como sinónimo de obediencia, pero los hoy fallecidos ignoraron el llamado del pastor.

Este hecho ha consternado a todo este pueblo, mientras que las palabras del pastor se hacen virales en las redes sociales.

