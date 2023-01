(VIDEO) Pastor Moisés Ruiz dice papa Francisco erró al criticar países que criminalizan comunidad LGTBI

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pastor y comunicador Moisés Ruiz expresó que ser homosexual en República Dominicana no es un delito, pero sí lo sería en territorios donde existen leyes que van en contra de esa orientación sexual, y consideró que el papa Francisco habría cometido un error al criticar recientemente en una entrevista los países que criminalizan a la comunidad LGTBI.

Aseguró que en la iglesia evangélica también hay homosexuales, así como habría fornicadores, adúlteros, borrachos y consumidores de drogas, sin embargo, todos ellos entran dentro del renglón de pecadores.

“El papa está mandando a los obispos, a los cardenales que están en países donde hay leyes en contra de la homosexualidad a que se revelen en contra de eso, a que no apoyen eso, los líderes religiosos estamos para demostrarle el pecado a los feligreses o a nuestros seguidores, no estamos para apoyarlos y decirle que eso no es nada”, sumó.

Ruiz emitió sus consideraciones en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver programa).

En el caso particular de los homosexuales, explicó que su deber como guía espiritual es recibir en la iglesia a los pecadores y hacerle entender que ellos están en pecado porque a Dios no le agrada la homosexualidad.

“Yo no puedo empezar a defender a los homosexuales, ni a decir que yo los apoyo, lo que yo debo decirle es ustedes están aquí, pero al igual que no se arrepiente un borrachón se va a perder porque Dios se va a desagradar de él, también ustedes se van a perder”, sostuvo.

En ese orden, el pastor citó el lineamiento de 1 Corintios 6:9 para decir “No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios”.

Relacionado