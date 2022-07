(VIDEO) Pastor habla de los efectos del miedo en la Fe

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pastor Anderson Núñez exhortó a las personas no tener miedo y escuchar el llamado de amor que Dios extiende a sus hijos, enfatizando que el enemigo se aprovecha creando situaciones producto del pecado, cuando los hijos del creador se apartan de su camino.

“Hay un tratado en las calles que dice cuando Dios te llama por amor y tú no viniste, tú te búscate una situación no fue que Dios la creó, es el mismo ser humano que se crea situaciones. A veces Dios llama a personas y las personas tienen que venir por mal, le pasa un accidente y tú dices Dios lo permitió, pero no ya Dios lo previó pero como no te llevaste de él enemigo actuó”, expresó.

En el programa “Cristianos en Confianza”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Núñez indicó que es natural sentir temor ante algo nuevo, argumentado que todos los grandes hombre utilizados por Dios para llevar la palabra y cambiar vidas sintieron miedo en algún momento.

Por eso, comentó que el miedo es natural, pero lo importante es no dejarse gobernar, porque cuando esto pasa es utilizado como arma por el enemigo.

“El miedo de es una de las formas que usa el enemigo cuando tú emprendes un proyecto, cuando quieres tirar adelante, lo primero que hace es meter a alguien que te diga no inviertas ahí y entran en ti el temor y el temor echa fuera ese proyecto”, sostuvo.

Explicó que el miedo puede corroer el alma de la misma manera en que lo hacen los pecados, porque cuando entra de forma permanente en las personas, puede construir una barrera que evite que el amor del padre llegue al corazón de sus hijos.

“El miedo es igual que cualquier pecado, que la fornicación y el adulterio, porque impide que Dios se mueva en ti, el verdadero amor echa fuera el temor, cuando tú tienes a Cristo dentro de ti las cosas cambian, siempre y cuando tu emprendas un proyecto y pongas a Dios en el primer lugar”, emitió.

