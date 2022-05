(VIDEO) Pastor favorece informaciones del Pentágono sobre los ovnis; enfatiza el poder de Dios es infinito  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El evangelista Alvin Peña consideró que puede existir vida en otros planetas; por tanto, favoreció las informaciones expuestas por Pentágono sobre el aumento en la aparición de ovnis en los últimos 20 años.

Manifestó que como hombre de fe no se limita a lo que sus ojos ven, porque el universo es infinito y el poder de Dios no tiene límites.

“Yo no me limito a lo que ven mis ojos, ya que el universo es infinito y Dios no es limitado en su poder”, puntualizó.

El ministro sostuvo que no le parece que un Dios tan perfecto, creativo y maravilloso se haya concentrado solo en la creación exclusiva de ángeles, seres humanos, y otras formas de vida que habitan el planeta Tierra, por eso cree en la aparición de objetos voladores provenientes de otros planetas.

“No me parece que un Dios tan perfecto, tan creativo y tan maravilloso, se haya limitado al diseño exclusivo de ángeles y seres humanos”, insistió.

Planteó que la Biblia relata historias específicas de ovnis, inspiradas por el Espíritu Santo, para que el ser humano encuentre su propósito de vida y el plan alterno de salvación a través de Jesucristo.

Asimismo, destacó que es importante que la sociedad comprenda que única razón por la que cuerpos tan pesados como los planetas se mantienen flotando alrededor del sol, es la grandeza de un Dios que tiene potestad sobre todo lo existente en el universo.

“Usemos el razonamiento y pensemos cómo crecen los huesos de un bebé en el vientre de la madre. Pregúntese qué sostiene la Tierra, cómo fueron colocados los planetas, la ubicación del Sol, cómo fue cercado el mar, allí podremos ver la grandeza de un Dios perfecto y poderoso”, subrayó.

Relacionado