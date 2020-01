(VIDEO) Pastor Ezequiel Molina pide a población votar por candidatos que valoren la familia

View this post on Instagram

El pastor Ezequiel Molina realizó este miércoles durante la concentración evangélica “La batalla de la fe”, una oración junto a varios pastores para los diferentes candidatos de cara a las elecciones del 2020, presentes en el acto. Al cual acudió el aspirante a Alcalde por el Distrito Nacional, Domingo Contreras (@domingocontreras_), el candidato por el municipio de San Antonio de Guerra, Jaime Rincón (@jaimerinconrd), entre otras personalidades. #elnuevodiariord