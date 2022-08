(VIDEO) Pastor entiende se necesita un corazón sano para amar a los demás

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pastor Alvin Peña aconseja a las parejas guardar y sanar su corazón, tras considerar que un individuo que tiene enferma sus emociones no tiene la capacitad de amar de manera sana ni brindar afecto a los demás.

“Son parejas que a veces no logran equilibrar sus emociones y esto afecta el corazón. Jesús dijo: sobre todas las cosas guarda tu corazón, tu no vas a poder amar si tienes un corazón enfermo, como vas a poder llevar una relación de pareja si estás enfermo emocionalmente”, emitió.

En el programa “Kairos”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el ministro expuso que “primero es necesario aprender a amarnos y luego vamos a poder equilibrar nuestras emociones, para poder dar amor a los demás”.

Indicó que la palabra dice: “ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, porque amando a Dios vamos a equilibrar nuestras emociones, vamos a encontrar nuestro propósito en la vida”.

“La palabra también enseña que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Existen también los caprichos, no se que me pasan, no sé por qué no puedo, y hay ligaduras de almas, hasta eso existe, porque hasta el amor se puede fingir”, externó.

Manifestó que el corazón es engañoso, porque puede hacer creer a las personas que tienen a Dios en primer lugar, pero solo lo buscan cuando le sobra tiempo o cuando tiene una necesidad.

“Somos nosotros mismos los que nos metemos en problemas cuando hacemos a Dios a un lado. Tú amas a Dios, pero lo tienes en otro lugar, porque estás idolatrando a un artista, quizás estás idolatrando la casa. Cuando hablamos de idolatría es poner eso por encima de Dios, porque cuando se le habla de la casa o del trabajo hay personas que se desmoronan”, puntualizó.

“Hay mucha gente que profesa amar a Dios, pero su corazón está lejos, por eso vemos a personas que supuestamente te aman; sin embargo, están contigo por lo que puedes proyectar o por lo material, el amor no se mide, pero tampoco se puede condicionar”, indicó.

“La palabra de Dios dice: El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros”,

Puntualizó que el amor es “paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, pero tampoco guarda rencor”.

“Tu no puedes amar el prójimo y desearle el mal, tu no puedes amar el prójimo y tenerle envidia, nosotros debemos amar libremente, porque cuando usted se despoja de todo peso y usted decide amar a Dios, desde allí se desprende el amor a la pareja, a los hijos y lo que desempeñas”, comentó.

