(VIDEO) Pastor asegura sacerdotes no pueden dar consejos matrimoniales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pastor Anderson Núñez expresó que los sacerdotes católicos no deberían dar consejos sobre el matrimonio, debido a que no cuentan con ningún tipo de experiencia al respecto y desde su punto de vista “no se puede llevar alguien donde tu no has ido”, pero tampoco no es bueno hablar sobre temas que no se tiene conocimiento.

“Tú no me puede llevar donde tú no has ido, un sacerdote católico no puede aconsejar a nadie de matrimonio, ni nada familiar, porque los sacerdotes no están casados. Yo no te puedo hablar de lo que yo no vivo, yo te estoy hablando de algo que yo vivo, yo estoy casado”, expresó.

En el programa “Cristianos en Confianza”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Núñez sostuvo que “nadie no haya vivido o no haya tenido hijos puede aconsejar a nadie”.

Tras referirse a las causas del divorcio el evangelista recomendó a las personas evitar el ocultamiento de información, argumentado que la “la gente de Dios no tiene secretos”.

“Uno de los temas de divorcio en los últimos tiempos es el hallazgo de conversaciones inusuales del trabajo, de la universidad o el amigo de allá a afuera que está mandando fotos, queremos gloria de Dios para estos tiempos, queremos avivamiento, pero tenemos cosas ocultas”, emitió.

De igual forma, indicó que el divorcio no es algo bien visto por los ojos de Dios; por tanto, exhortó a las personas conocerse bien antes de dar el paso de casarse, tras enfatizar que esta es una decisión que no se debe tomar a la ligera.

