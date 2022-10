(VIDEO) Pastor asegura es necesario tener personalidad para no dejarse llevar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En una sociedad donde los ataques, las burlas, la difamación y la difamación juegan un papel protagónico, es necesario que las personas tengan bien definida su identidad y personalidad, porque de lo contrario serán llevados por las circunstancias de la vida, de la misma manera en que las olas del mar arrastran las cosas que no están sujetas al suelo.

Así lo planteó el pastor Anderson Núñez, al enfatizar que cuando una persona tiene una personalidad bien definida, “no importa lo que tu hagas o digas en mi contra yo permaneceré en mi lugar”.

En el programa “Cristianos en Confianza”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Núñez dijo que está consciente de que a veces es necesario defenderse, pero aseguró que lo más importante es no desenfocarse de la realidad y los propósitos planteados.

“Hay personas que saben que tú tienes potencial, pero ellos no quieren dar luz y no quieren dar a conocer a los demás lo que realmente tú tienes. Tú no te puedes desenfocar de lo que realmente eres”, indicó.

El ministro de la fe invitó a las personas a tratar con altura aquellos que “no quieren reconocer lo que tú eres en realidad”, pero además exhortó “no te metas en el territorio de ellos, porque inmediatamente te metes a discutir, te metes a discutir con ellos y te metes en el canal que ellos quieren escuchar”.

“Eso te va a traer problemas porque ellos te llevarán a su terreno. Jesús nunca entró en ningún terreno de los escribas y fariseos”, comentó.

