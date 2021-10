(VIDEO) Pastor Anderson Núñez: “Sociedad necesita padres responsables que llamen la atención a sus hijos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pastor evangelista Anderson Núñez consideró que la sociedad dominicana necesita padres responsables, que confronten y les llamen la atención a sus hijos cuando se dan cuenta que hacen algo mal, indicando que Dios dice que el amor quita multitud de faltas, más sin embargo, no quita el conocimiento.

“Padres no apoyen a sus hijos, si tu hijo está caminando mal llámele la atención, la sociedad necesita padres responsables, ¿por qué necesitan padres responsables? porque la Biblia me dice a mí que Elí, el padre de Ofni y Finees, quedó ciego en el mundo espiritual porque él permitía que los hijos fornicaran y robaran en el templo de Dios”, manifestó.

Núñez emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Cristianos en C Confianza”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 00:33).

Dijo que no es necesario que los padres divulguen los problemas de sus hijos cuando ven que están realizando actos que no están bien ante los ojos de Dios, no obstante, aseguró que si son capaces de llamarle la atención las cosas cambiarán.

Indicó que aunque los padres sean líderes cristianos, si sus hijos están en un error lo primero que deben hacer es reconocerlo y luego confrontarlo de la mejor manera, porque “de nada les servirá orar” si no lo hacen.

“Tienes que saber decirle la cosa a tus hijos y las cosas se hacen más posibles cuando Dios entra y tú le dices, ‘señor, yo quiero aconsejar a mí hijo porque está robando y yo lo amo , pero no lo quiero ocultar’”, sugirió.

También Núñez mencionó que muchas de los jóvenes que hoy en día están en las cárceles, es porque “tuvieron padres apoyadores”, por lo que invitó a estos últimos a cuestionar a sus hijos y siempre ocuparse en ver las cosas que llevan a sus hogares.

