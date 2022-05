(VIDEO) Pastor Anderson Núñez: Siempre van a recordar tu pasado, cuando tu presente les hace daño

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El evangelista Anderson Núñez manifestó que cuando el presente de una persona causa mucha envidia, siempre aparecerá alguien que recuerde los pecados que este cometió en el pasado, aunque su reivindicación sea evidente.

“Siempre van a recordar el pasado, porque tu presente les está haciendo mucho daño en su corazón, se están llenando de envidia, van a mencionar el pecado del 1920. Es lamentable ver estas acciones en el pueblo de Dios, porque si tú lo amaste al principio ayúdalo ahora que está creciendo, porque hablará bien eso de ti”, puntualizó.

En el programa “Cristianos en Confianza”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Núñez sostuvo influir en el estancamiento de alguien va en contra de los mandatos de Dios, porque la palabra no fue creada para maldecir, sino para restaurar y ayudar.

“Si tú ves una gente en bendición, primero pregúntale a Dios cual fue su proceso de oración, de frustraciones, de tiempo sin dormir, porque muchas veces juzgamos sin ver el proceso”, emitió.

Destacó que “habrá muchas personas que estuvieron cerca y nunca vieron lo que tú eras de parte de Dios y cuando Dios comienza a usarte ya ellos son tus enemigos”; por lo que exhortó a los líderes ayudar a prosperar a todos aquellos los rodean.

Comentó que muchas veces los niños, los que están en las calles y los que no tienen nada son agradables, porque no representan ninguna amenaza, porque la mirada envidiosa de algunos “te amará siempre que seas pequeño”, debido a que la sociedad concentra sus críticas en aquellos en han logrado avanzar.

“Tú le caerás bien a muchas personas que quieren verte en el barrio siendo nada. Pero qué bueno que ahora hay una generación que no se come las semillas, sino que las siembra, esta es una generación que no mendiga, que no es plagosa”, expresó.

