(VIDEO) Pastor Anderson Núñez llama dominicanos a pedir perdón y a perdonar 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Pastor Anderson Núñez llamó a los dominicanos a pedir perdón y a perdonar, tras asegurar que no es es una maldición, pero se ha demostrado que lo que sembrado se cosecha con el tiempo, de ahí la importancia de no hacer daño, y no obstruir las bendiciones de los demás.

“No importa lo que tu hagas si tu no pides perdón, si o empiezas a llamar a la persona que heriste, a la que le hiciste daño y que obstaculizaste muchas de sus de sus bendiciones, la maldad te seguirá”, manifestó .

Durante su sermón en el programa “Cristianos en Confianza”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el ministro de palabra puntualizó que el que se aparta y reconoce sus pecados recibirá perdón, mas es que no lo haga estará completamente perdido.

(Ver programa).

De igual forma, sostuvo que todo aquel que reconoce sus pecados el cielo se le abre, sin embargo, comentó que arrepentirse por miedo, no es sinónimo de arrepentimiento, porque Dios espera que sus hijos vayan a él porque realmente lo necesitan.

“La gente orgullosa muere de lepra, pero una lepra en el alma, que se llama orgullo y altives; eso te lleva al infiero sin pagar pasaje en un vuelo directo”, destacó.

En tal sentido, citó “Isaías 47-10: Te sentiste seguro en tu maldad y dijiste nadie me ve; tu sabiduría y conocimiento te han engañado y dijiste en tu corazón: Yo y nadie más”.

“El orgullo es un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia lo propio; méritos por los cuales una personas se creen superiores a los demás y la altives es un sentimiento de superioridad que provoca un trato distante o despectivo hacia otros”, definió el ministro, tras asegurar que estas son algunas de las actitudes que a Dios le desagradan.

