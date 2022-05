(VIDEO) Pastor Anderson Núñez adelanta “cualquier día de estos Tokischa se convierte”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El evangelista Anderson Núñez profetizó que la cantante de música urbana Tokischa, no tardará mucho en convertirse al evangelio, porque desde su punto de vista, el contenido de sus canciones reflejan un vacío en su corazón que solo Dios puede llenar.

“Cualquier día de estos si Dios quiere Tokischa se convierte, porque Tokischa tiene un vacío que solo Jesús lo puede llenar, el dinero no va a llenar, la fama no lo va a llenar. Tokischa no tuvo a nadie y por eso tú ves que lo que ella canta es una bomba de tiempo para infectar la humanidad”, expresó.

Aclaró que con estas declaraciones no está diciendo que la controversial exponente sea una mala persona, sino que ella no tuvo el acompañamiento de una persona responsable que le ayudara durante su crecimiento y desarrollo.

“Es que no tuvo a alguien que la ayudara, no tuvo un consejero, no tuvo un tutor, Tokischa se crio sola, le mandaban el dinero de Estados Unidos, yo escuché la historia de esa niña”, comentó mientras analizaba la importancia de que los padres estén presentes y se comuniquen con los infantes durante en su proceso formativo.

En el programa “Cristiano en Confianza”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Núñez sostuvo que no hay una cosa que perjudique más que los traumas, debido a que estos hacen que las personas se pierdan de muchas bendiciones, porque por lo general se reflejan justo al momento de alcanzar la cúspide.

“Hablen con sus hijos, porque hay cosas que traen mucho rencor y ellos comienzan a enterar rencor, pudiendo botarlas, porque cuando tu botas rencor cuando lo hablas, cuando vaciamos aquellos te ofendieron. A muchas personas les cuesta alcanzar la bendición que Dios tiene para con ellos, porque tienen un problema de hace 25 años, porque su mamá le dio una pela injustamente”, puntualizó.

Puntualizó que la mayoría de los maltratadores fueron maltratados; por lo que puntualizó que en proverbios 10-12 está establecido que “el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las agresiones. En los labios del entendido se haya sabiduría, pero la vara es para la espalada de falta de entendimiento”.

