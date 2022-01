(VIDEO) Pastor Alvin Peña: Los ángeles son reales y son mensajeros de Dios  

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pastor y evangelista Alvin Peña aseguró que los ángeles sí existen y que estos son mensajeros divinos enviados por Dios para cuidar a sus hijos.

“Los ángeles son reales, cooperan y están al servicio del señor, lo vemos en el caso de Jesús cuando estaba en el manantial, donde dice la palabra que un ángel descendía una vez al año y movía las aguas para que los enfermos fueran sanados”, declaró.

Peña externó estas declaraciones mientras conducía el programa “Kairos”, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 00:8).

Sostuvo que Dios tiene asignado ángeles para ayudar a los seres humanos, pero la mayoría de las personas no los pueden ver porque se encuentran con los ojos puestos en lo material.

“Cuando estamos en la presencia del Señor es allí cuando empezamos a ver cosas que los ojos no ven, y escuchar lo que los oídos no han escuchado, entonces es ahí cuando el señor empieza a revelar a aquellos que le aman”, indicó.

Asimismo, manifestó que estos seres celestiales tienen la capacidad de moverse a la velocidad de la luz, y resaltó que las personas tienen un cuerpo físico, pero dentro de cada persona existe un espíritu que muestra la manera en que Dios quiere que sus hijos vean las cosas.

Peña explicó que los demonios son ángeles caídos y estos pueden entrar a la vida de las personas, influenciándolos a tomar decisiones que perjudiquen sus vidas, asegurando que cuando Satanás fue expulsado del cielo una parte de los ángeles también cayeron con él, y hoy día son demonios que operan en la maldad.

El evangelista realizó estas declaraciones tras analizar el video de un bautizo en Honduras, en el que se puede apreciar la imagen de supuestos ángeles que descendieron al momento del ritual espiritual, causando una reacción de los allí presente.

“Como les dije, los ángeles sí son reales, esto del río en Honduras en medio de un bautizo yo no le puedo asegurar que sean o no ángeles, pero sí puedo decir que hay una luz que todos podemos ver, y se estuvo moviendo, pero entiendan algo, no estamos solos en este mundo”, externó.

Relacionado