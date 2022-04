(VIDEO) Pastor Alvin Peña llama a reflexionar y no perderse en libertinaje durante la Semana Santa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pastor Alvin Peña realizó un llamado a la reflexión sobre la muerte y resurrección de Jesucristo a todos los dominicanos durante la Semana Santa, argumentando que este es un tiempo para recapacitar sobre las acciones desagradables antes los ojos de Dios y alejarse del libertinaje.

“La Semana Santa debe ser enfocada en fortalecer nuestra fe y relación con Dios, algo que se ha estado perdiendo con los años y es necesario que volvamos a retomar. Estaba analizando que se han perdido los principios santos, en los últimos años esta semana se ha tomado para el libertinaje”, expresó.

Peña se expresó de esta manera mientras conducía el programa “Kairos”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

El evangelista habló sobre los excesos en las bebidas alcohólicas, las playas, los ruidos, acciones que en conjunto hacen que muchos terminen siendo parte de las estadísticas de muerte.

Comunicó que acciones como estas ahogan lo que verdaderamente representa la Semana Mayor, porque a través de ellas se da paso a la violencia y el desenfreno, alejando a las personas del arrepentimiento y que no puedan entregar su vida a Cristo, para que él pueda salvar su alma.

“Por eso es que llamo a que podamos reflexionar en el precio de la Cruz, en lo que tuvo que pagar nuestro señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Esta es una semana donde Dios nos llama a buscarle mientras pueda ser hallado, debemos orar en familia”, indicó.

Aclaró que no está en contra de que las personas compartan, sino que lo que marca la diferencia en es la forma, debido a que todo en exceso hace daño y muchos esperan esta fecha para “corromperse y desacatar”.

“La gente espera la Semana Santa para corromperse, para beber, para estar en los bares, muchísimas muertes ocurren en la Semana Santa por el desenfreno que lleva la gente, no es que no se comparta, usted lo puede hacer en familia, pero reflexione en Dios porque las cosas no andan bien en el mundo y la maldad se ha incrementado”, destacó.

