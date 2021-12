(VIDEO) Pastor Alvin Peña: Creer en el dinero no es tener fe en Dios

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pastor Alvin Peña expresó que creer en el dinero no es tener fe debido a que esta es definida como la certeza de lo que se espera, y convicción de lo que no se ve, asegurando que para que una cosa venga de Dios tiene que ser imposible ante los ojos de los humanos.

“Muchas veces decimos este es el carro que Dios me dio, no, Dios no te va a regalar algo en lo natural, ahí si estamos hablando de que eso vino vía a Dios, pero es otra cosa que producto de tu trabajo, tú compres algo”, explicó.

Peña externó sus consideraciones mientras conducía el programa “Kairos”, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Sin embargo, enfatizó que es necesario que las personas tengan creencias aterrizadas, siendo conscientes de que hay que trabajar para sobrevivir, alimentarse, y para tener dinero, pero sin apegarse a lo material o a las cosas que no son del agrado de Dios.

“La Fe no es el resultado de la razón, pero tampoco está divorciada del razonamiento, porque dice que debemos pedir con fe de acuerdo a la medida que nos fue dada, usted tiene que pedir conforme a la medida de fe, con los pies en la tierra, y el corazón en el cielo”, comunicó.

Sostuvo que para agradar a Dios es necesario tener fe, porque hasta para hablar con él hay que confiar de que escucha las oraciones, de que ama a sus hijos y que no los deja solos.

