(VIDEO) Pastor afirma “el negocio” de la Semana Santa dejó atrás la tradición de fe y devoción

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pastor Andri Corporán aseguró que la Semana Santa dejó de ser un tiempo de reflexión, convivencia en familia, fe y devoción a Cristo para convertirse en un “negocio” que mueve a grandes masas al consumo excesivo de bebidas alcohólicas para volverse “volverse locos”.

Agregó que la Semana Mayor es en la actualidad la “más corrupta en todo el año” y que la intención que representaba esta semana sobre meditar acerca de la muerte y crucifixión del Salvador se distorsionó a medida que el tiempo fue pasando y la mentalidad de la gente fue cambiando.

“La Semana Santa se ha convertido en un negocio y dejó de ser una tradición de fe y devoción, porque muchos van a las iglesias en la mañana, pero en la tarde se van al “teteo” a beber y a volverse loco. Yo creo que nosotros debemos tener un criterio de lo que realmente representa esta semana”, indicó.

En una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Corporán afirmó que es totalmente falsa la teoría que establece al Viernes Santo como un día en el que las personas no pueden sostener relaciones sexuales, argumentando que esto no lo dice la Biblia; por tanto, no es pecando.

(Ver entrevista ).

Sostuvo que esta es una hipótesis que no está escrita en la Biblia y que hoy, se haya convertido en voz popular es porque la iglesia católica así lo interpretó y transmitió a sus feligreses de generación en generación.

“La religión católica tendió a ser en un tiempo muy mitómana con relación a estas cosas, quizás por la ignorancia de la gente. La fe no es ignorancia, la fe es conocimiento, es entendimiento; entonces, cuando la gente dice no puedo hacer el amor el Viernes Santo eso es algo totalmente falso”, expuso.

De igual forma, contradijo la creencia de que no es prudente comer carne ciertos día de la Cuaresma, tras asegurar que lo más mal interpretado de toda la época es la Semana Santa, porque ya no se trata de santificar a Dios en una fecha en el año, sino todo el tiempo.

Indicó que los valores del reino no consisten en las manipulaciones humanas, porque este no se puede torcer a los deseos de las personas, debido a que la idea es que todo aquel que infringe la ley de Dios tendrá las consecuencias que él ha establecido.

“La justicia del reino se basa en lo que dice la Biblia, no en un criterio personal, sino en lo que realmente ha sido establecido”, insistió el ministro.

