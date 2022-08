(VIDEO) Pastor advierte “si te mezclas con el mal traerás tragedia a tu vida”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para el pastor Anderson Núñez los hijos de Dios pueden predicar, andar, y ser amigos de todo el mundo, pero no tiene permitido hacer lo que los demás hacen, porque de ser así, no tendría un buen testimonio que ofrecer a las personas que lo rodean y los que quieren escuchan de su voz la palabra del creador.

“Primera de Corintios 15:33. No os dejéis engañar: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si queremos ver la gloria de Dios, debemos ser luz en un mundo de tinieblas”, emitió.

En el programa “Cristianos en Confianza”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, expuso que en el libro de Santiago, versículo 44 se expone: “¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios”.

(Ver programa).

“Yo como siervo de Dios tengo que andar en luz, que yo como siervo de Dios no me puedo estar mezclando, no es que me estoy cotizando. Jesús estuvo con todo el mundo, pero Jesús no hizo lo que ellos hacían, Jesús le predicaba a ellos y esa es nuestra base, eso es lo que yo debo hacer”, comunicó.

¡Ay si te mezclas! exclamó es el ministro de la fe, al exponer que la biblia claramente indica a los hijos de Dios que deben ser “sobrios y dejar de pecar; porque algunos no tienen conocimiento de Dios”.

“La personas que no son cristianas y las que también lo son deben pensar con quién se van unir, porque hay algo que se llama yugo desigual y Dios lo que no quiere que haya en tu vida es un desbalance”, expuso.

