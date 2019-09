(VIDEO): Pasajero que iba en un vuelo de vacaciones con su familia toma el control del avión al ver que el piloto no aparecía

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REINO UNIDO. -Un piloto británico evitó a los turistas de la compañía easyJet una larga demora en la pista al volar el avión que se dirigía a España.

Michael Bradley, quien tenía la esperanza de ir de vacaciones a Alicante, España, estaba entre los turistas frustrados del avión que aterrizó porque faltaba un piloto.

Pero como empleado de easyJet, Michael llamó a sus jefes y se ofreció a tomar el avión unas 1.500 millas al sur.

“Entonces, justo antes de pasar por la seguridad, pensé en preguntarme si valía la pena una llamada telefónica, creo que es porque me gustaría irme de vacaciones”.

“Llamé a easyJet y dije ‘Hola, estoy parado en la terminal sin hacer nada. Tengo mi licencia conmigo, tengo mi identificación conmigo y me gustaría mucho irme de vacaciones estoy aquí listo para ir” narró.

“Dijeron ‘te llamaremos por teléfono’. Treinta y ocho segundos más tarde me llamaron por teléfono y me dijeron ‘por favor, por favor, ¿puedes volar el avión a Alicante’?”

Michelle Potts, una pasajera del vuela, que estaba en el avión con su amiga Jess Clayton, publicó un video en Facebook del anuncio.

La madre, de Denton, Greater Manchester, dijo que los pasajeros hicieron viral la noticia.

Ella escribió en Facebook: “¡Solo podría pasarme a mí! ¡Llegue al aeropuerto y nuestro vuelo se retrasa un par de horas… luego veo la hora original y cambió al cierre de la puerta! cruzar el aeropuerto para tomar el vuelo.

“Vaya a abordar y le preguntó al tipo en el escritorio qué está pasando y dijo ‘¡oh, su piloto se ha perdido pero un tipo que está en su vuelo va a volar el avión’ REALMENTE!

“¡Afortunadamente, el tipo era en realidad un piloto! ¡Probablemente habría sido cancelado si no fuera por él! Leyenda”.

En declaraciones a Manchester Evening News, dijo: “Estaba un poco nerviosa cuando me dijeron por primera vez, pero una vez que nos lo dijo en el avión, me sentí aliviada de que no nos iban a retrasar”.

Un portavoz de easyJet dijo que la demora del vuelo “se debió a los efectos de la falla del ATC francés el domingo”, lo que impactó en la tripulación y significaba que tenían que depender de las suspensiones.

Añadió, “Estamos agradecidos a uno de nuestros pilotos que viajaba de vacaciones de Manchester a Alicante el 2 de septiembre con su familia y se ofreció para operar el vuelo.

“Esto significaba que los clientes podían llegar a su destino y muestra el compromiso y la dedicación de nuestro equipo.

“Esto está totalmente en línea con las regulaciones ya que tenía su licencia e identificación con él. La seguridad es siempre nuestra máxima prioridad “.

El portavoz dijo que el incidente fue “excepcional” y enfatizó que Michael estaba bien descansado, ya que había tenido cuatro días libres, y legalmente se le permitió volar el avión.

Relacionado