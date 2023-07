(VIDEO) Partidos de oposición aseguran sistema de salud en el país ha colapsado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Ante el anuncio hecho por el Colegio Médico Dominico (CMD), de que volverá a paralizar los servicios en hospitales y clínicas del país, legisladores de los partidos de oposición aseguraron este jueves que el sistema de salud ha colapsado y le hacen un llamado al presidente de la República Luis Abinader para que tome medidas al respecto.

Tantos diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Opción Democrática coincidieron en que el sistema de salud en la República Dominicana está siendo afectado por tres factores principales como el deterioro dentro de los hospitales, la “mala gerencia” de los incumbentes del Ministerio de Salud Pública, Daniel Rivera y del director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, y la falta de supervisión por parte del Poder Ejecutivo.

La diputada y médico Ana María Fernández manifestó su respaldo a la convocatoria de huelga del CMD, pero que no está de acuerdo ni justifica que los médicos abandonen las emergencias.

«Porque ese pobre que está ahí, esa población cuando va a buscar un servicio no tiene culpa que al médico no se le pague bien, no tiene culpa que en los hospitales no haya camas, no tiene culpa que no haya ventiladores, no tiene culpa que no estén los especialistas ahí para darle servicios», indicó la legisladora.

Fernández señaló que el Estado está obligado a responderle a la población y garantizarle el derecho a la salud que constitucionalmente le corresponde.

«Y la salud de este pueblo colapsó, los hospitales no están adecuados, faltan especialistas y no hay medicamentos de alto costo», añadió Fernández.

En ese punto coincidió el diputado del partido Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, que expresó que el «sistema de salud en la RD está colapsado totalmente, los médicos están pasando por situaciones hasta de insalubridad».

Asimismo, agregó que este llamado a paro se debe a que no se cumplieron los acuerdos a los que ya se había llegado y que esta situación solo afecta a los pacientes.

«Que ha pasado con este Gobierno y el sistema de salud que ha dejado que dos personas como el ministro actual de salud y el director del SNS hayan hecho lo que han querido», manifestó Castillo.

Rafael Castillo, que es quien preside la comisión que estudia el proyecto ley de Seguridad Social, lamentó que no haya sido aprobado, pese a que hace dos años se rindió un informe favorable y no se ha discutido en la Cámara de Diputados.

Al tema de la reforma a la Ley de Seguridad Social se refirió José Horacio Rodríguez, diputado del partido Opción Democrática y criticó que el Gobierno no ha fijado una posición respecto a este.

Rodríguez consideró que el tema de la seguridad social debe ser el tema principal en los debates electorales para que cada uno de los que aspiran a gobernar el país planteen cuáles serían las propuestas para mejorar el sistema y que haya cobertura total de salud a la población.

«Para que los estudios que se puedan hacer y los medicamentos a los que puedas acceder no estén supeditado a la capacidad del bolsillo», añadió.

Asimismo, agregó que la salud es un derecho que tienen los ciudadanos porque así lo establece la Constitución dominicana y aquí la calidad de salud dependerá del seguro que poseen las personas que está sobre la base del salario percibido.

«La salud debe dejar ser una mercancía y se tiene que convertir en lo que la Constitución dice que es: un derecho humano. Para eso el Estado tiene que estar consciente que, para poderlo garantizar como derecho humano, tiene que invertir en salud», puntualizó Rodríguez.

