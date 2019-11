(VIDEO) Partido País Posible realiza Asamblea Constitutiva

View this post on Instagram

Partido País Posible realiza Asamblea Constitutiva EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El partido político País Posible realizó este domingo su Asamblea Constitutiva, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 y 18 de la Ley No. 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. En el acto, presidido por Milton Morrison, presidente de la organización, fueron designados los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la entidad, así como los delegados técnicos y políticos ante la Junta Central Electoral. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do