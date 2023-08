(VIDEO) Paro de labores del CMD divide opiniones de diputados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El paro de labores realizado este lunes por el Colegio Médico Dominicano (CMD) y clínicas privadas dividió las opiniones de algunos diputados en el Congreso Nacional, ya que para algunos estás acciones no son más que un chantaje, en cambio para otros es la única opción que tienen los médicos.

Amado Díaz, del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), manifestó que aunque constitucionalmente los médicos tienen derecho a protestar, el Gobierno debe llegar a acuerdos en los que quede establecido que no se pueden paralizar los servicios, ya que esto sólo afecta a los sectores más vulnerables.

«Satisfacer todas las necesidades es casi un imposible, siempre habrán demandas y los médicos nos tienen acostumbrados a este tipo de cosas que al final no se convierte en un amparo constitucional de huelga, sino en un chantaje al Gobierno», expresó Díaz.

Mientras que para el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Suazo Marte, el Gobierno no le dejó otra opción a los médicos que no fueron, volver a las calles a demandar por reinvidicaciones.

«Todo el mundo sabe que los médicos al igual que los maestros que han venido luchando, tienen toda la razón para paralizar su sector en vista de que el sistema de salud ha colapsado», señaló el diputado.

«Yo no soy muy simpática con el tema de las huelgas, no me gusta porque al final quien más sufre es el pueblo pobre, el humilde que no tiene con qué pagar un médico privado, pero los médicos tienen razón. Nosotros tenemos que ver la lucha que ha ido llevando la asociación médica dominicana», así se expresó la diputada por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rafaela Alburquerque.

Asimismo agregó que los médicos tienen un largo tiempo realizando diálogo con el Gobierno, con el fin de encontrar una salida que no sea paralizar los servicios en los hospitales y que eso hay que «reconocérselo».

