(VIDEO) Parientes de joven falleció tras presunta golpiza por agentes PN: “¿En qué país es que estamos viviendo?”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Parientes de David de los Santos, joven que falleció tras una supuesta golpiza por agentes del orden público mientras se encontraba detenido en el destacamento policial de Naco, Distrito Nacional, pidieron este lunes la intervención del presidente Luis Abinader.

Entre sollozos, dos señoras, quienes dijeron estar destrozadas de dolor por la situación, condenaron la acción policial asegurando que son los mismos agentes policiales quienes están quitándole la vida a los ciudadanos.

“¿En qué país es que estamos viviendo?, son los mismos policías que están matando a nuestros hijos. No es posible, no es posible, no podemos más”, expresó una de las féminas.

“No podemos vivir esta situación así. Fue a un muchacho inocente que mataron porque les dio el deseo, ni a un animal se le hacen las cosas que le hicieron a él. No sé qué pasó con ellos, no sé porqué tomaron esa ira contra ese muchacho”, agregó.