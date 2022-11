(VIDEO) Parientes acusan exesposa de matar a puñaladas un joven en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Un joven de 34 años de edad residente en el sector de Pueblo Nuevo, Santiago, fue asesinado la noche del martes por su exesposa y la actual pareja de ésta.

Así lo denunció su progenitora Luz María Pacheco, quien explicó que su hijo Juan Andrés Rodríguez Pacheco, de 34 años de edad, duró un año en prisión producto de una denuncia que la expareja había puesto en su contra, pero que al ser puesto en libertad la fémina comenzó a buscarle y llamarle.

La dama manifestó que de acuerdo a versiones de los moradores, la femenina de nombre Awilda, y su actual esposo, no identificado, fueron a buscar al hoy occiso para matarlo.

“Esa mujer lo metió preso y duró un año en La Vega y ella siempre lo buscaba, pero él ya no estaba en eso. Anoche me dicen que ella lo mandó a buscar y entre los dos, (su otra pareja) ella vino, que pasó por aquí y vino a buscarlo, y el hombre le metió puñalada hasta más no poder y le metió en el corazón y me lo mató matadito”, expresó Pacheco.

Agregó que la víctima se desempeñaba como ebanista y que el presunto matador fue detenido y golpeado por comunitarios del sector, quienes también llamaron a la Policía Nacional para denunciar el hecho, pero las autoridades no acudieron al llamado.

También denunció que tras la golpiza, el malhechor con ayuda de familiares emprendió la huida.

Por su parte, la prima de Rodríguez Pacheco señaló “Era un muchacho trabajador y no se metía con nadie y fue ella que lo buscó, ella lo buscó y le tendió una trampa con su pareja.

