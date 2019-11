(VIDEO) Parceleros Villa Mella piden titulación de terrenos de los que fueron desalojados

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Asociación de Parceleros del barrio La Esperanza de Villa Mella solicitaron este miércoles al presidente Danilo Medina(@danilomedina ) “cumplir su promesa” de titularles unos terrenos en esa zona, de los cuales fueron desalojados. A través de un comunicado, explicaron que no son invasores, puesto que fueron asentados por el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y que pagaron vía esa entidad el 10% que la ley exige para entrar en posición del terreno. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord