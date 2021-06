(VIDEO) Parceleros de Bávaro aseguran construcción del aeropuerto no representa un gasto para el Gobierno

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Kristy y Teodoro Rodriguez, representantes del grupo de parceleros de la comunidad Tres Piezas en Bávaro, indicaron que son más de 700 familias organizadas que hoy en día apoyan la construcción del aeropuerto internacional en el citado municipio, asegurando que la obra no representa un gasto para el Gobierno dominicano.

“Son US $250 millones que allí se van a invertir, el Gobierno no va a invertir $5 centavos, todo lo contrario, va a recibir grandes impuestos que se van a pagar al Ayuntamiento de Bávaro, al de Higüey y a toda esa comunidad”, agregó Teodoro.

Kristy y Teodoro emitieron sus comentarios durante una entrevista realizada por los comunicadores Jaime Rincón y José Díaz, en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Teodoro mencionó que toda la permisología para construir el aeropuerto está completa, sin embargo, sostuvo que “por el empecinamiento de una familia que tiene un monopolio en la zona no se ha podido dar el visto bueno a la obra”.

Asimismo, Kristy expresó que la construcción del aeropuerto es una inversión completamente privada, “pero algunos han querido confundir” diciendo que la misma representa un gasto para el Gobierno.

“Han sido bolas, ¿qué decían? que los aviones iban a chocar, eso no es verdad, porque ya se han hecho los estudios con las empresas internacionales Aerocontrol, el geólogo Osiris de León ha dado su parecer, los terrenos no tienen ningún tipo de problema, allá se puede realizar esa obra”, aseguró Kristy.

También, Kristy especificó que el grupo que representan incluye familias de las comunidades, Miches, El Salado, El Buren, El 14, La Gina, Mata Mosquito, Friusa, y toda la zona de Bávaro, motivadas todas por la falta de empleo y servicios básicos en el territorio turístico.

“El que va a Tres Piezas cree que está en África, ahí no hay agua, no hay luz, no hay nada, eso está ahora mismo como un desierto, entonces esto ha sido una esperanza que ha visto la comunidad, de que le va a llegar una obra que va a transformar toda esa zona”, agregó la joven.

Al referirse al tema ambiental, Kristy citó nueva vez al geólogo De León para indicar que la obra no va a afectar el medio ambiente y además, señaló que se han realizado todos los estudios de lugar a los terrenos y han sido llevados a los estamentos del Gobierno pertinentes.

Kristy añadió que no se debe dejar desperdiciar la oportunidad de “tener uno de los aeropuertos más modernos del Caribe, que va a proyectar el país y llevará inversiones a esas comunidades”.

