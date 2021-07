(VIDEO) Pamela Sued sobre tener más hijos: “La verdad es que no es un plan inmediato”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Pamela Sued dijo que no está en sus planes inmediato tener un segundo hijo pese a que su primogénito, Alonzo, ya tiene casi nueve años.

“Es normal que la gente me pregunte si voy a tener otro hijo, mi hijo Alonzo tiene ocho años y medio… y la verdad es que no es un plan inmediato. Nunca digo nunca”, dijo Pamela al comunicador Luinny Corporán.

De acuerdo a Pamela, el no procrear más descendientes no se debe a nada “malo”. “Con mi estilo de vida que llevo es lo que puedo manejar, no quiero tener hijo por tenerlo, o para que mi hijo (Alonzo) tenga un compañero, porque se me está haciendo tarde, o la guagua se me va, pues no. Si quiero tener otro hijo, quiero anhelarlo de la misma manera que anhelaba Alonzo”.