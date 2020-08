(VIDEO) Pamel no se detiene por la pandemia y se va a Nueva York

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El cantautor dominicano Pamel decidió no quedarse de brazos cruzados ante la parálisis que vive la industria del entretenimiento por la pandemia del COVID-19, y lleva su música a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Pamel está en la Gran Manzana agotando una intensa agenda de varias semanas con presentaciones artísticas en distintos bares de la ciudad con capacidad limitada, así como shows privados que lo reencuentran con su público luego de una larga temporada alejado de los escenarios nacionales e internacionales.

“Si el trabajo no viene a ti, debes ir al trabajo. Yo no puedo quedarme en mi casa de brazos cruzados esperando que llegue trabajo del cielo o pidiéndole una ayuda a un gobierno. Donde mi público me llame, o mediante la plataforma que sea, ahí estaré”, aseguró Pamel.

El cantante explicó que han tomado todas las medidas y recomendaciones indicadas por los organismos internacionales y locales en los lugares donde se presenta y entiende que bajo la situación que vive el mundo, el futuro está en manos de quienes mejor se adapten al cambio.

“Esta situación es complicada para todos los sectores, pero a la industria del entretenimiento nos golpea más fuerte, por lo que debemos de adaptarnos a los cambios y estar en constante reinvención. Estos meses me han servido para hacer nueva música, acercarme a los fanáticos por la vía virtual y ahora finalmente tener ese contacto en vivo, aunque lamentablemente con la debida distancia y sin abrazos”, agregó.

Pamel también expresó que está celebrando y se siente agradecido por la aceptación de su más reciente tema ¨Todo contigo¨, que tiene varias semanas sonando en las radios más importantes de la República Dominicana. Asímismo, agradeció a su fanaticada por la aceptación de “Voy a parar en loco (cuarentena sin ti)”, sencillo que lanzó a principios de la cuarentena.

Por último, adelantó que desde ya planea volver a Estados Unidos a una gira más ambiciosa donde pueda incluir más localidades de la zona tri-estatal y la Florida, lugares donde se presentaba con frecuencia antes de la pandemia.