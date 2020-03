(VIDEO) Paliza expresa optimismo de que diálogo CES genere soluciones a crisis política

View this post on Instagram

diálogo | El presidente del Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial), José Ignacio Paliza (@jose_paliza), destacó este viernes la “buena voluntad” de los actores políticos en el desarrollo del dialogo nacional organizado por el Consejo Económico y Social (CES), el cual busca una solución a la crisis electoral. #elnuevodiariord