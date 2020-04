(VIDEO) Paliza: es una vergüenza que recursos económicos sean usados para “negocios” durante crisis

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador de la provincia Puerto Plata y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, consideró como una vergüenza que en estos tiempos de crisis los pocos esfuerzos económicos que se hacen para adquirir insumos con el fin de combatir el COVID-19 en el país, sean utilizados para hacer “negocios”.

“Cómo es posible que empresas constructoras sean las que ganen licitaciones para comprar insumos médicos, que no tienen almacén, que nunca han comprado guantes ni saben donde comprarlos. Cómo es posible que insumos estén sobrevalorados de un 40% a 50% del valor real en el mercado”, aseveró.

Paliza emitió sus declaraciones durante una entrevista virtual realizada el pasado sábado por el comunicador Jaime Rincón, a través de la plataforma digital de la red social de Instagram.

Igualmente, indicó que llena de impotencia ver cómo algunos utilizan una crisis para su beneficio personal.

“Es una vergüenza y sobre todo una falta de responsabilidad del que lo haya impulsado, sin tener los cuidados de transparencia y el debido proceso para utilizar los pocos recursos en tiempos de crisis”, indicó.

Casos de COVID-19 en RD

Paliza informó, que actualmente hay una mayor cantidad de personas contagiadas por el coronavirus que los números que son ofrecidos por las autoridades de salud del país.

“La información que tenemos de la provincia de San Francisco de Macorís es que las estadísticas ofrecidas no son exactas. Hay más casos de personas contagiadas que las oficialmente informadas”, aseguró.

Igualmente, el político resaltó que desde su organización han sido vehementes en la realización de un número mayor de pruebas el COVID-19, con la intención de poder así cortar la cadena de contagio.

“En la medida que avancen los próximos días y se liberen las pruebas, con más laboratorios participando, nosotros como partido podremos contribuir de manera más acertada para cortar esas líneas de contagio que existen actualmente”, puntualizó.

Asimismo, indicó que en este momento de crisis la vinculación política y el propio certamen electoral debería dejarse a un lado por el momento.

Donaciones ante crisis

Paliza también indicó, que esa organización está en la mejor disposición de ayudar al oficialismo olvidándose de las diferencias políticas.

“Nuestro partido entregó donativos al cuerpo médico sanitario de Santiago, a Cabral y Báez, material gastable y vestimentas para el personal médico. También lo hicimos en La Vega, y en San Francisco de Macorís”, sostuvo.

Resaltó que el candidato a la presidencia, Luis Abinader, inició en el Gran Santo Domingo la entrega raciones alimenticias para el bien de las familias más necesitadas.

Resaltó, que dichas donaciones provienen de los recursos de campaña, del partido, y de amigos y colaboradores cercanos.

Suspensión de elecciones

Al referirse a una posible suspensión de la elecciones del 17 de mayo, Paliza indicó que en estos momentos están muy concentrados en la actual crisis sanitaria que afecta al país.

“Nosotros entendemos que si la crisis sanitaria se toma con carácter, se asumen los compromisos de lugar y se asumen las decisiones a tomar, entonces la crisis no tendría el impacto político, social y económico que se podría estimar”, indicó el senador.

Paliza indicó que debido al desarrollo que las situaciones actuales han tomado se ha tenido que atender a esos temas, al tiempo de indicar que se realizan consultas con el liderazgo político de la organización para cumplir con la solicitud de la Junta Central Electoral (JCE).

“El liderazgo de nuestro partido y sobre todo nuestro candidato presidencial nunca impondría al pueblo dominicano una posición que no fuera la lógica. Por encima de nuestro interés político somos dominicanos, todos tenemos familia y no vamos a exponer a nadie a una situación que no sea la adecuada”, aseveró Paliza.

En ese orden, aseguró que la organización responderá al llamado de la Junta Central Electoral (JCE) para cuidar al pueblo dominicano, ademas de cuidar la democracia y al orden constitucional.

“Al tiempo que la Junta ha solicitado nuestro pedimento, nosotros lo responderemos de manera oportuna”, dijo.

Aspiraciones a la senaduría

Tras ser preguntado sobre su decisión de no aspirar nueva vez a la senaduría por Puerto Plata, Paliza reveló que no fue una decisión fácil de tomar.

“Si asumía yo la posición de senador entonces de alguna manera no asumía el proyecto que es colectivo, de mi partido, de mis compañeros y del país. En las filas del partido en Puerto Plata encontré una persona que podía asumir con ahínco el compromiso que yo había asumido”, resaltó.

Futuro económico RD

El presidente del PRM indicó que en algún momento, unas tres semanas o más, todos tendremos que salir a retomar nuestras vidas con niveles de cuidado y precaución distintos, pero lo que se avecina para nuestro país y el mundo es incierto.

“Desde el punto de vista económico con esta crisis, cuando había un desastre económico siempre había una puerta donde tocar, algún organismo internacional, un banco, un país de primer mundo. La economía del mundo se está deteniendo y todos tenemos nuestros problemas como países”, dijo.

