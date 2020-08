(VIDEO) Abinader recibirá un país “roto”, pero mantendrá el nivel de vida de los dominicanos, según Paliza

View this post on Instagram

El próximo ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza (@jose_paliza), pidió este jueves esperar a que el presidente electo Luis Abinader (@luisabinader), se pronuncie sobre la extensión de los programas de ayudas sociales a los ciudadanos afectados por la pandemia del Covid-19. Al tiempo que aseguró, el nuevo gobierno que inicia a partir del 16 de agosto, trabajará para mejorar condiciones del pueblo dominicano. #Elnuevodiariord