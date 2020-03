(VIDEO) Paliza admite diálogo tiene debilidades “pero queremos elecciones con garantías”

View this post on Instagram

con garantías” El presidente del Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial ), José Ignacio Paliza(@jose_paliza ), admitió la noche de este jueves que el diálogo nacional que llevan a cabo varios partidos y sectores de la sociedad “tiene sus debilidades”, sin embargo, aseguró que es la única salida a la crisis electoral que vive el país para garantizar las elecciones extraordinarias el próximo 15 de marzo. “Ojala que todos los partidos y agrupaciones puedan contribuir al dialogo, sé que hay elementos que podemos mejorar, pero queremos elecciones el próximo domingo 15 de marzo, queremos un garantías del proceso electoral”, manifestó el también senador por Puerto Plata. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord