(VIDEO) Padres piden ayuda para lidiar con condición especial de hijo de tres años

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Los padres de un niño de tres años de edad, pidieron ayuda este miércoles para el infante, quien según explicaron al parecer tiene alguna condición especial debido a que aún no camina, ni habla.

Ambos dijeron que han asistido en dos ocasiones a la clínica doctor Cruz Jiminián, quien supuestamente les dijo “que a mi nadie me va a ayudar con esa situación del niño, que él va a caminar y que va a hablar, pero tiene tres años y aún no tiene la función de caminar ni de dar los pasos que él dice, necesitamos una silla de ruedas”.

Mostraron una receta que según explicaron cuesta RD$2 mil y no tienen las posibilidades de comprarla, por lo que pidieron contactarlos al 809-818-8730, para cualquier ayuda.

“Necesito una ayuda, porque no puedo trabajar, cogí un trabajo de una banca y duré 15 días porque la persona que lo estaba cuidando me lo dejó caer. Lo encontré con un chichón en la cabeza. Cada vez que me pongo a trabajar el niño pasa trabajo y se me enferma, le da fiebre, vómitos, diarreas”, aseguró la madre, cuyo nombre no fue dado a conocer.

Señaló que cuando va a donde el doctor, el mismo “lo acuesta en la camilla, lo chequea y nos hace una receta y nos saca rápido, que pase el otro”.

