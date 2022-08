Padres denuncian hospital infantil en Santiago rechazó traslado niño quemado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Los padres de un niño de dos años de edad que murió tras sufrir fuertes quemaduras debido a la explosión de una estufa, denuncian que autoridades del Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón, supuestamente se negaron a autorizar la salida del infante pese a que contaban con un avión ambulancia y documentos de médicos especialistas en el extranjero.

Alex Pichardo, padre del menor identificado como Lenox Pichardo, resaltó que en todo momento se le rechazó la petición y que le fue imposible comunicarse con la directora regional del hospital, doctora Mirna López.

Por otro lado, Patricia Morel, madre del niño, manifestó que los propietarios del lugar donde ocurrió el accidente no debieron nunca rentar el espacio, debido a que la estufa presentaba averías desde su llegada y que posee videos con pruebas.

Asimismo, indicó que solo el encargado de mantenimiento podía hacer funcionar el equipo.

Morel agregó, que el lugar contaba con innumerables cámaras de seguridad, por lo que solicitaron las grabaciones del suceso, pero que los propietarios se negaron, alegando que ese día se encontraban fuera de servicio.

“Había una olla llena de agua con víveres, y el niño vino para donde mí a decirme que él quería ponerse los zapatos, fui a prender la estufa y ahí mismo explotó y toda esa agua le cayó caliente al niño”, expresó la madre del niño.

Continúo diciendo que acudieron al área de emergencias de una clínica de esta ciudad, pero sugirieron que el infante fuera trasladado al área de quemados del referido centro hospitalario.

“Desde que llegué ahí le dije a ellos qué si me podían transferir para Estados Unidos, que me quería ir, que no somos de aquí, que el niño es americano que quería ir y me dijeron que no porque el niño tenía 30% de quemaduras “, sostuvo la mujer.

Se recuerda que el hecho ocurrió el pasado 1 de agosto, en una villa del sector Los Álamos en esta ciudad.

