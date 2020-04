(VIDEO) Padre Rogelio dice clase política debe sentirse abochornada por acción de diputado para bloquear ayuda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El sacerdote católico Rogelio Cruz dijo este jueves que la clase política dominicana debería sentirse abochornada tras la acción de un diputado que, según denunció el pasado martes, le propuso más de la mitad de los fondos que le ofreció el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

Señaló que luego de hacer su denuncia se quedó a la espera de que la organización política del alegado diputado se presentara ante él para que identifique y explique la acción de esta persona.

“Yo no me he referido en ningún momento a ningún candidato ni a ningún precandidato. Yo lo que he denunciado es un hecho, qué quede claro, de que ha nosotros nos han ofrecido un dinero para apoyar lo que estamos haciendo y un candidato a diputado de la República Dominicana lo mandaron a que nos dijera que nos ofrecían el doble de esa ayuda si no recibíamos esa ayuda”, expresó Rogelio.

Consideró que la denuncia que formuló es un hecho que para clase política debe ser vergonzoso.

Rogelio explicó en su parroquia tienen tres programas de asistencia, uno de estos es el denominado “Llévate y trae”, donde la gente acude con aportes y también obtiene otros recursos que necesite.

El otro programa es “Mitigación del dolor del sufrimiento en los barrios”, con el que se busca reactivar la economía de los barrios, para que el dinero circule en colmados y negocios de los habitanes de esta zonas vulnerables.

El tercer programa, explicó Rogelio, es el de los kits de alimentos y limpieza.

Rogelio hizo la denuncia durante una entrevista en el programa Tu Mañana, que se transmite por Cachicha.

