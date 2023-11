(VIDEO) Padre pide ayuda para costear medicamentos de hijo con insuficiencia renal

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El hombre identificado como Juan Guzmán solicitó ayuda de una mano amiga para costear los medicamentos de su hijo, quien tiene un año recibiendo diálisis por insuficiencia renal.

Se trata de Jostin Guzmán, de 17 años de edad, cuyo tratamiento tiene un costo aproximado de 20 mil pesos mensuales, dinero que su padre no puede cubrir, ya que según dijo, gana esa misma cantidad.

“No lo produzco porque gano 20 mil pesos al mes, o sea que prácticamente ese dinero da para eso, pero hay otras cosas, en la farmacia debo casi 20 mil pesos, debo 50 mil pesos a un prestamista, a un 20 % (de rédito) que son 10 mil pesos mensual. O sea, estoy buscando la manera de que me ayuden por favor a comprar los medicamentos de mi hijo”, manifestó.

Juan apeló a que alguien le ayude a costear dos o tres meses de medicamentos para su vástago, pues no tiene a quién más solicitarle.

“Estoy viviendo una situación muy fuerte, mi hijo tiene un año ya en diálisis… no quisiera que nadie pasara por esa situación, no sienta lo que yo siento en este instante de impotencia de tener que pedir para sus medicamentos, en verdad me duele mucho que esto pase, ¿yo qué puedo decirles a ustedes?: Que si pueden ayudarme por favor, se lo agradecería, porque en verdad es una situación muy caótica para mí”, expresó acongojado.

Para cualquier ayuda ofreció su número de teléfono: 809-716-0055.