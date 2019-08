(VIDEO) Padre e hija menor de edad mueren en accidente en SFM; otros tres resultan heridos

View this post on Instagram

Dos miembros de una familia, padre e hija menor de edad perdieron la vida tras un accidente en la comunidad La Ciénega en Los Bracitos, la tarde del sábado y otras tres resultaron heridas. Las víctimas son, Elvis García y su hija Evelin García de 7 años de edad, quienes murieron a consecuencia de los golpes recibidos al ser impactados por un carro que según testigos se desplazaba a alta velocidad y perdió el control en una curva, impactando al joven Elvis quien iba acompañado de su esposa y sus dos hijas incluyendo una de aproximadamente 8 meses de nacida en una motocicleta. #elnuevodiariord