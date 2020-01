VIDEO: Padre de niña asesinada en Santiago: Mi pequeña, ¿Ahora quién me va a bailar?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Fueron sepultados esta tarde entre llantos y pesar los restos de la Yaneisy Rodríguez, la menor de cuatro años que fue violada y asesinada en una comunidad de Santiago de los Caballeros.

El sepelio se realizó en el en el cementerio de la sección las Charcas del municipio de Sabana Iglesia, donde residía la pequeña junto a su madre y hermana.

El padre de la menor, Ramón Antonio Espinal, fue uno de los que se observó llorar durante el sepelio y aprovechó para dentro de su angustia para pedir justicia en contra de los responsables del crimen.

“Que le apliquen la pena máxima a los criminales”, expresó Espinal, antes de resaltar cosas que extrañará de su hija.

“Mi pequeña, ahora quién me va a bailar, quién me va a dar un abrazo como tú me lo dabas y me besabas”, expresó entre sollozos.

Por el caso hay dos personas acusadas, Franklin Hernández, de 31 años, y un menor de edad, quienes según la Policía confesaron haber cometido el crimen.

La niña se había desaparecido desde el pasado sábado cuando su madre la envió al colmado a comprar y nunca regresó. Su cuerpo fue encontrado ayer en un basurero próximo a su residencia tras una búsqueda intensa de las autoridades.

