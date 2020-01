(VIDEO)Padre de ejecutiva asesinada exige a Danilo “actúe como presidente, pare esta vaina”

View this post on Instagram

que pare esta vaina” EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –, José Campos, el padre de Julissa Campos Hernández, la ejecutiva bancaria ultimada en su casa por un hombre que intentaba entrar a la vivienda la madrugada del lunes, exigió este martes al presidente de la República, Danilo Medina(@danilomedina ), a poner freno a la delincuencia. “¡Actúe como presidente, pare esta vaina, que está bueno ya!”, clamó José Campos, mientras fue abordado por los periodistas. Manifestó que hay que poner coto a la delincuencia en el país pues, agregó, esta tragedia pasó en su familia, pero que puede suceder en otra. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord