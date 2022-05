(VIDEO) Padre de David De los Santos: “La Ciencia les ha dicho a esos asesinos que fue un crimen que cometieron”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- César Ozuna, padre del joven David de los Santos, quien falleció tras ser golpeado en el destacamento de Naco, a donde fue llevado tras ser detenido en un centro comercial, dijo este martes que la Ciencia ha demostrado a “esos asesinos que fue un crimen” que cometieron contra su hijo.

Ozuna se apostó junto a otras personas frente a la plaza comercial donde fue apresado De los Santos, exigiendo justicia por el caso. Detalló que su vástago fue un joven que daba ejemplo donde vivía y acostumbraba a realizar ejercicios físicos.

En tono vehemente dijo, que el pueblo dominicano está en una “lucha campal” para esclarecer el asesinato de su hijo.

“No vamos a dejar de luchar hasta que esto no quede claro. Como dijo el presidente Abinader que no hay vacas sagradas y no habrá nadie tapado en este caso”, dijo Ozuna.

Manifestó que no hará actos de novenario hasta que el caso no sea esclarecido por las autoridades, “no habrá nueve días ni habrá tampoco misas hasta que esto no se esclarezca”.

