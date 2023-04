(VIDEO) Padre de Chantal llora desconsolado; dice asesino lo engañó y le dijo que dejaría a su hija tranquila

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Ahogado en llanto, Roque Jiménez, el padre de Chantal Jiménez quien fue asesinada este sábado a manos de su expareja, dice que fue engañado por Yensy Graciano, el homicida, pues este le aseguró que dejaría a su hija tranquila para que hiciera su vida.

“Despreocúpese que no va a pasar nada, ¡y me engañó! (refiriéndose al asesino); fue a Santiago y me dijo: yo ya a Chantal la voy a dejar tranquila que haga su vida y mira lo que hace, compra una pistola y la mata”, expresó desconsolado.

El señor Jiménez explicó que el pasado miércoles habían puesto una orden de alejamiento contra el victimario, pero que él mismo insistió para que la retiraran, porque pensaba que se iba a quedar tranquilo.

“Eso fue el miércoles que se le puso, para que él la soltara en banda, y yo les dije suéltenlo, que ya él se va a quedar tranquilo; yo lo quería como mi hijo, porque él la trataba bien, excelente”, afirmó.

Roque explicó que ese día el asesino le había realizado un disparo a la presentadora y que esta se había lanzado del vehículo para salvar su vida, razón por la cual Graciano fue arrestado y le fue colocada la citada privación.

“Ya él le había tirado un tiro en los pies a ella el miércoles en la noche y ella se le tiró de la guagua para que él no la matara y se subió en un techo y después yo le dije ven, que a mí me tienen preso también para que tú lo sueltes a él, suelten a Gaby y me suelten a mí, porque mientras tú no aparezcas, no se sabe si estás viva o estás muerta y no nos pueden soltar así”, dijo.

Relató que el día de los hechos el matador, celoso, fue al apartamento de la joven tirando disparos porque este la había visto hablando con un jugador de baloncesto, y fue a verificar si Chantal lo había entrado a su casa. Fue entonces cuando, sin ningún tipo de remordimiento, cegó la vida de la también modelo y luego, acabó con la de él.

En una entrevista, Roque Jiménez pronunció que él trataba al suicida como un hijo, porque siempre estaba en frente de la familia y era muy querido por todos.

“Yo lo quería como a un hijo a él y mira lo que hizo, me traicionó, porque fue a mi casa y hablamos como un papá y un hijo; me dijo ya, esto se acabó aquí, ya no vuelvo más a la capital, yo hasta un negocio iba a poner que compramos una guagua y me dijo yo la voy a devolver porque ya yo terminé con Chantal, yo no vuelvo a verla más; ese negocio era para ella, ella es la que sabe de decoración”, concluyó.

