(VIDEO) Padre clama ayuda para tener custodia de hijo supuestamente maltratado por madre

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORÍS.- Un hombre solicitó este martes ayuda de las autoridades para tener la custodia de su hijo presuntamente maltratado por la madre del menor en San Pedro de Macorís.

Se trata de Michael Santos Cabral, quien alegó que está luchando por la tenencia de su progenie desde que el infante tenía cuatro años.

Santos Cabral narró que cuando su hijo tenía esa edad, su expareja Gissel Alcántara Hernández, fue detenida por un tiempo por el presunto maltrato y un día que le toca visita supervisada se llevó al niño con ella, siendo al cabo de dos semana que el tribunal a cargo del caso falló a favor de ella, sin especificarle a hombre la razón de la decisión.

El denunciante también indicó que recientemente fue a buscar al niño y que lo encontró con golpes y arañazos en la frente y otras parte del cuerpo, que según Alcántara se hizo en la escuela.

“Yo me voy a la escuela a investigar y en la escuela me dicen que esos golpes no son de la escuela. Entonces, hablo con el niño y el niño me dice a mí que el golpe que él tiene en la frente se lo hizo su mamá con un taco (zapato), que le golpe debajo del ojo se lo hizo su mamá con un juguete, más los correazos y me enseña todos los golpes que eso niño tiene”, detalló.

Santos Cabral dijo que captó los moretones en un video, que le envió a las autoridades y que cuando la madre se enteró del audiovisual, el niño grabó un audio en el que se le escucha a la mujer presionar y extorsionar al infante.

“Ya yo no aguanto más, no puedo más y mi hijo está pasando por algo que ya yo estoy al borde, que yo no sé lo qué voy a hacer. Por que yo como hombre y agarro y le hago algo a esa mujer y el malo soy yo, pero al tribunal a pedir que por favor me ayuden con eso y no lo hace”, indicó el padre entre lágrimas.

Apuntó que Alcántara Hernández vive en un apartamento ubicado en el sector Miramar y que tiene otros dos hijos más pequeños que el de ambos.

Finalizó asegurando que entregó a las autoridades correspondientes toda la evidencia que tiene y que cumple con la manutención de su hijo.

Relacionado