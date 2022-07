(VIDEO) Padrastro de mujer mató a su hija dice que estaba medicada desde hace siete años

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El padrastro de la mujer que mató a su hija de 10 años de edad, dijo que ella un día antes de cometer el hecho, presentó una crisis nerviosa y la llevaron al médico, pero la inyectaron y la despacharon para su casa.

Ricardo de la Paz, padre de crianza de la homicida, le atribuye los problemas mentales que padece Diana Carolina Sención, de 33 años de edad, al derrumbe de su vivienda el 27 de octubre del 2015, cuando llovía de manera imparable y la casa supuestamente no tenía varillas, ni estaba bien construida y les cayó encima.

La madre que vivía junto a sus dos hijas en la calle Barahona, del sector Villa Francisca, Distrito Nacional, presuntamente asfixió a la mayor, identificada como Keidi Carolina, luego la acostó en el piso y le colocó una almohada.

“El día antes, ella estaba nerviosa e inquieta, la llevamos al doctor, parece que le pusieron un tranquilizante, vino a la casa, comió, nosotros teníamos a las niñas, ella dijo que se la mandaran y estas se fueron, ella llevaba el tratamiento, jamás pensamos que esto sucedería”, agregó.

Precisó, que se enteraron por la otra niña que fue gritando a la casa, porque viven muy cerca, dijo: “abuela, mami mató a Keidi, la cogió por el cocote y ahora ella no se mueve ni habla y no me mató a mí porque me metí debajo de la cama”.

Retoma el relato de aquel octubre del 2015, “recuerdo ese día, esa casa nos cayó encima y casi nos mata a todos, ya ella tenía a las dos niñas, también el hermano quedó con esa crisis nerviosa y desde ese momento empezaron a medicarlos”.

Manifestó, que a partir de ese entonces se encargó de ella para que viviera en un techo, indicando que antes de ese suceso, ambos hermanos eran personas normales, sin embargo, a pesar que pudieron salir ilesos, la tragedia le dejó secuelas permanentes.

Asimismo, resaltó que la joven madre era amorosa y protectora de las niñas, las llevaba a la iglesia y se preocupaba siempre de su cuidado.

Relacionado