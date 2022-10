(VIDEO) Pacientes denuncian falta de medicamentos y materiales en hospital Estrella Ureña, Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Pacientes que reciben tratamientos de diálisis en el Hospital Regional Presidente Estrella Ureña en Santiago, denunciaron que tienen más de tres semanas sin suero, sin jeringas y sin los medicamentos que le suministran los galenos en el centro de salud.

“La situación es que no hay sueros, no hay jeringas, no hay cinta ZO entonces no hay nada de lo que necesitamos para la diálisis “, expresó una mujer, quien no dio a conocer su nombre.

La fémina dijo a la prensa que han explicado la situación a los superiores pero que no han recibido respuestas positivas.

Por otro lado, un señor, no identificado, manifestó que los doctores están pidiéndoles que lleven los materiales, pero que los paciente no cuentan con recursos económicos para suplirlo.

“Ellos quieren que uno traiga todo eso, entonces uno no trabaja, entonces si uno no trabaja de donde uno va a sacar ese dinero”, subrayó.

